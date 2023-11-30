Kırklareli ve İstanbul açıklarında yarın fırtına bekleniyor
Kırklareli ve İstanbul açıklarında yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kırklareli ve İstanbul kıyılarında rüzgarın, yarın öğle saatlerinden sonra güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın pazar günü öğle saatlerine kadar etkisini azaltması öngörülüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.