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Kırklareli ve İstanbul açıklarında yarın fırtına bekleniyor

Kırklareli ve İstanbul açıklarında yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.

İsa Toprak  | 30.11.2023 - Güncelleme : 30.11.2023
Kırklareli ve İstanbul açıklarında yarın fırtına bekleniyor

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kırklareli ve İstanbul kıyılarında rüzgarın, yarın öğle saatlerinden sonra güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın pazar günü öğle saatlerine kadar etkisini azaltması öngörülüyor.

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