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Kilis'te kaybolan 9 yaşındaki kız çocuğu su kuyusunda ölü bulundu

Kilis'te 4 Nisan'da okuldan çıktıktan sonra haber alınamayan 9 yaşındaki kız çocuğu, evinin bulunduğu sokaktaki su kuyusunda öldürülmüş olarak bulundu.

Cebrail Caymaz, İbrahim Özcan  | 06.04.2023 - Güncelleme : 06.04.2023
Kilis'te kaybolan 9 yaşındaki kız çocuğu su kuyusunda ölü bulundu

Kilis

Okçular Mahallesi'nde Selvili Medrese Sokak'ta oturan Suriyeli ailenin 9 yaşındaki kızları Gina Mercimek'i bulmak için başlatılan çalışma kapsamında, aynı sokakta bulunan H.B'ye ait 2 katlı evin avlusundaki su kuyusunda arama çalışması yapıldı.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekibi, kuyudaki suyu tahliye etti.

Suyun kuyudan çekilmesinin ardından, kız çocuğunun cesedi bulundu. Ceset, yaklaşık 12 metrelik kuyudan çıkarıldı. Kız çocuğunun boynuna briket bağlandığı da öğrenildi.

Küçük kızın cesedi, otopsi için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüpheli H.B'yi, Ekrem Çetin Mahallesi'nde kovalamaca sonucu yakaladı.

Mahalle sakinleri tepkili

Öte yandan, olayı duyan ve şüpheli H.B'ye tepki göstermek isteyen bir grup, Beşevler Polis Merkezi Amirliği önüne geldi.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, şüpheliye tepki gösterenleri sakinleştirdi. Kalabalık daha sonra dağıldı.

Olayla ilgili 1 kişi daha gözaltına alındı

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında olaya ilişkin A.A. da gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemi sürüyor.

Olay

Okçular Mahallesi'ndeki okuluna 4 Nisan'da giden 9 yaşındaki Gina Mercimek, okul çıkışında evine dönmemişti. Ailesi polise başvurmuş, küçük kızın bulunması için arama çalışması başlatılmıştı.

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