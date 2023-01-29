Kayseri'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 24 kişi yaralandı
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.
Kayseri
Malatya-İstanbul seferini yapan Kayısı Kent Turizm'e ait, M.K. yönetimindeki 44 NK 222 plakalı yolcu otobüsü, Kayseri-Malatya kara yolunun 60. kilometresindeki Esenköy mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada 3 kişi olay yerinde, 1 kişi de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, tedavileri süren 24 kişiden 3'nün ise sağlık durumun ağır olduğu öğrenildi.
Otobüs şoförü M.K. gözaltına alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.