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Kayseri'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 24 kişi yaralandı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

Hakan Can Şahin   | 29.01.2023
Kayseri'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 24 kişi yaralandı Fotoğraf: Hakan Can Şahin/AA

Kayseri

Malatya-İstanbul seferini yapan Kayısı Kent Turizm'e ait, M.K. yönetimindeki 44 NK 222 plakalı yolcu otobüsü, Kayseri-Malatya kara yolunun 60. kilometresindeki Esenköy mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada 3 kişi olay yerinde, 1 kişi de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, tedavileri süren 24 kişiden 3'nün ise sağlık durumun ağır olduğu öğrenildi.

Otobüs şoförü M.K. gözaltına alındı.

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