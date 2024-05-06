Kayseri'de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Kayseri'de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kayseri
Merkez Melikgazi ilçesi Tavlusun Mahallesi Gaffar Okan Bulvarı'nda tır, kamyon, otomobil, minibüs ve 2 işçi servisinin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşım bir müddet kontrollü sağlandı.
Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
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