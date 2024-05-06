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Kayseri'de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Kayseri'de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Tunahan Akgün  | 06.05.2024 - Güncelleme : 06.05.2024
Kayseri'de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı Fotoğraf: Tunahan Akgün/AA

Kayseri

Merkez Melikgazi ilçesi Tavlusun Mahallesi Gaffar Okan Bulvarı'nda tır, kamyon, otomobil, minibüs ve 2 işçi servisinin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşım bir müddet kontrollü sağlandı.

Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

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