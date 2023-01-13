Dolar
18.79
Euro
20.38
Altın
1,904.21
ETH/USDT
1,408.10
BTC/USDT
18,832.00
BIST 100
4,971.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Saklıkent'te ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, Saklıkent'te kaydedildi.

Özgür Alantor   | 13.01.2023
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Saklıkent'te ölçüldü

Kastamonu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Saklıkent'te 94, Davraz'da 75, Denizli'de 50, Murat Dağı'nda 43, Salda'da 39, Palandöken'de 31, Zigana'da 29, Çambaşı'nda 27, Uludağ, Nemrut ve Sarıkamış'ta 25, Erciyes'te 21, Kartalkaya, Kümbet ve Hakkari'de 20, Bozdağ ve Mersivan'da 15, Kop ve Konaklı'da 14, Yalnızçam'da 9, Ergan'da 8, Keltepe'de 8, Yıldızdağı'nda 7, Haserek 5'te, Ilgaz ve Ladik'te 4 santimetre ölçüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı 2022'de 297 bin 515 yolcuya hizmet verdi
Kuraklıkla mücadele için neler yapmamız gerekiyor?
Antalya'da kuvvetli yağış etkisini sürdürüyor
Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da dondurucu soğuklar etkili oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rami Kütüphanesi'nin açılışına ilişkin paylaşım

Benzer haberler

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Saklıkent'te ölçüldü

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Saklıkent'te ölçüldü

Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

Kaçkar Dağları Milli Parkı'nda kar kalınlığı 1 metreyi aştı

Kastamonu'nun sellerde yıkılan köprülerden 44'ünü Özel İdare yapıyor

Kastamonu'nun sellerde yıkılan köprülerden 44'ünü Özel İdare yapıyor
Afganistan'ın başkenti Kabil'e bu kışın en yoğun karı yağdı

Afganistan'ın başkenti Kabil'e bu kışın en yoğun karı yağdı
Kastamonu'nun pakete giren ekşili pilavı Dubai'den alıcı buldu

Kastamonu'nun pakete giren ekşili pilavı Dubai'den alıcı buldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet