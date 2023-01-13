Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Saklıkent'te ölçüldü
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, Saklıkent'te kaydedildi.
Kastamonu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Saklıkent'te 94, Davraz'da 75, Denizli'de 50, Murat Dağı'nda 43, Salda'da 39, Palandöken'de 31, Zigana'da 29, Çambaşı'nda 27, Uludağ, Nemrut ve Sarıkamış'ta 25, Erciyes'te 21, Kartalkaya, Kümbet ve Hakkari'de 20, Bozdağ ve Mersivan'da 15, Kop ve Konaklı'da 14, Yalnızçam'da 9, Ergan'da 8, Keltepe'de 8, Yıldızdağı'nda 7, Haserek 5'te, Ilgaz ve Ladik'te 4 santimetre ölçüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.