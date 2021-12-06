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Katar Dışişleri Bakanı Al Sani: Biz çeşitlilik içeren Türk ekonomisine güveniyoruz

Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Al Sani, Türkiye'nin çeşitliliğiyle güçlü bir ekonomiye sahip olduğunu ve Türk ekonomisine güvendiklerini söyledi.

Mahmut Geldi, Hacer Başer, Zeynep Hilal Karyağdı Duran   | 06.12.2021
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani: Biz çeşitlilik içeren Türk ekonomisine güveniyoruz

İstanbul

Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile başkent Doha'da düzenledikleri basın toplantısında, ikili görüşmelerinde Filistin meselesi, Suriye'deki gelişmeler ve Afganistan konusunun ele alındığını belirtti.

Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerin stratejik ve istisnai bir ortaklık olduğunu, bu ilişkilerin her alanda gelişmeye devam ettiğini vurgulayan Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin katılımıyla yarın Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Yedinci Toplantısı'nın gerçekleşeceğini hatırlattı.

Katar Emiri ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afganistan'daki siyasi ve insani durumu da görüşeceğini dile getiren Al Sani, "Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 7. Toplantısında 12 yeni anlaşmaya imza atılması bekleniyor." dedi.

"Türk ekonomisine güveniyoruz"

Türk ekonomisiyle ilgili ise Katarlı Bakan Al Sani, şu ifadeleri kullandı:

"Biz çeşitlilik içeren Türk ekonomisine güveniyoruz. Türk ekonomisi sağlam temeller üzerine kurulu. Bu da ekonominin içinde bulunduğu durumları aşabilmesini sağlıyor. Katar'ın Türkiye'de büyük yatırımları var ve bu yatırımlar verimli meyveler veriyor."

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn ve Kuveyt'i kapsayan Körfez turu kapsamında yarın Doha'da olacağının hatırlatılması üzerine Al Sani, bu ziyaretlerin aynı güne rastlamasının tesadüf olduğunu söyledi.

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