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Kartalkaya'daki otel yangınında yaralananlardan 46'sı taburcu edildi

Sağlık Bakanlığınca, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında yaralananlardan 46'sının taburcu edildiği, 4 kişinin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Yusuf Soykan Bal  | 27.01.2025 - Güncelleme : 27.01.2025
Kartalkaya'daki otel yangınında yaralananlardan 46'sı taburcu edildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında yaralanan 46 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 4 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir." bilgisine yer verildi.


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