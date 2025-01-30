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Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kararı Resmi Gazete'de

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangının tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin TBMM Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Abdullah Sarica  | 30.01.2025 - Güncelleme : 30.01.2025
Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kararı Resmi Gazete'de

Ankara

TBMM'nin "Bolu Kartalkaya Mevkiinde Bulunan Bir Otelde Meydana Gelen Yangın Faciasının Tüm Boyutlarıyla Araştırılarak İlgili Kurum ve Kuruluşların Sorumluluklarının Tespit Edilmesi ve Benzer Olayların Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Kararı"na göre, Komisyon 22 üyeden oluşacak.

Komisyonun çalışma süresi, başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak.

Komisyon, gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek.

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Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kararı Resmi Gazete'de
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