Dolar
35.68
Euro
37.48
Altın
2,771.75
ETH/USDT
3,318.90
BTC/USDT
105,066.00
BIST 100
10,104.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kartalkaya'da yanan otelin aşçısı Mustafa Serbest yaşananları anlattı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınından kurtulan otelin aşçısı Mustafa Serbest, olaydan duyduğu üzüntüyü belirterek adeta cehennemi yaşadıklarını söyledi.

Tezcan Ekizler  | 26.01.2025 - Güncelleme : 26.01.2025
Kartalkaya'da yanan otelin aşçısı Mustafa Serbest yaşananları anlattı Fotoğraf: Tezcan Ekizler - AA

İzmir

Yangından sonra ailesinin İzmir'in Selçuk ilçesindeki evine dönen 26 yaşındaki Serbest, AA muhabirine yangın gecesi yaşadıklarını anlattı.

Grand Kartal Otel'de 3 yıldır kış sezonunda aşçılık yaptığını, bu nedenle bölgeyi ve oteli iyi bildiğini kaydeden Serbest, yangın gecesini unutamadığını dile getirdi.

Serbest, odasının otelin ikinci katında olduğunu aktararak, "Gece sese uyandım, arkadaşımız uyandırdı, saat yaklaşık 02.45-03.00 gibiydi. 'Yangın var' diye bağırışlar vardı. Çıktığımızda her taraf dumandı zaten. Panikle ne yapacağımızı şaşırdım. O kadar dumanlıydı ki nefes alamıyorduk, gözlerimiz görmüyordu. Ben kendim elleyerek çıktım, az çok yolu bildiğim için. Çıktık garaja doğru. Garajın kapısı kapalıydı. Garaj kapısını kaldırmaya çalıştık 15-20 kişi. Ardından dışarıya attık kedimizi. O zamana kadar çok fazla alev yoktu, dumandı. Ben 03.30'da çıktım dışarı. Yaklaşık yarım saat ya da 40 dakika içerde cebelleştik gibi bir şey." diye konuştu.

Serbest, dışarıya çıktığında otelin alevler içinde olduğunu, insanların odaların camlarından yardım istediğini gördüğünü belirtti.

"Yangın merdivenlerinin kapısı tahtaydı"

Mustafa Serbest, itfaiyenin yaklaşık bir saat sonra olay yerine geldiğini, oteldekilerin kurtulmak için pencerelerden atladığına şahit olduğunu kaydederek, "Bazılarını kurtarma şansımız oldu, bazılarını kurtaramadık. Onlar atlamadan önce altlarına yatak atıyorduk. Atlayanlara denk getirmeye çalışıyorduk." dedi.

Otelde yeteri kadar yangın önleminin olmadığını savunan Serbest, şöyle devam etti:

"Otelde yangın dedektörü vardı ama çalışmıyordu. Yangın tüpü görmedim sayılır. Bir bildiğim kadarıyla aşçıbaşının ofisinin önünde vardı. Başka hiç görmedim. Sulama sistemi yoktu otelde. Yangın merdiveni vardı ama aslında orayı personel kullanıyordu. Uyarı levhaları vardı ama ışıklandırması yetersizdi. Yangın merdivenlerinin kapısı tahtaydı. Kapıların büyük ihtimalle bir tanesi yanınca duman içeri girdi."

Serbest, bir daha Kartalkaya'ya gitmek istemediğini dile getirerek, "Ben ölmediğime pişmanım çünkü o çığlığı duysanız... Kendi babası çocuğunu atıyor. Siz yaşayabilir misiniz böyle bir şeyi? Herkes kendi canını ortaya koydu. Bir umut olarak atladı herkes. Can pazarıydı orası. Çığlık çığlığaydı her taraf. Yardım edemiyorsun, sadece bakabiliyorsun. Edebildiğin kadar ettin ama daha fazlasını yapamıyorsun. Girip de alamadan çıkmak da vardı. Her taraf dumandı. Cehennemi yaşadık." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsünün çarptığı kadının öldüğü kaza kamerada
Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybedenlerin yakınlarını arayarak rahatsız eden 3 kişi gözaltına alındı
Bakan Fidan, Irak Cumhurbaşkanı Reşid ve Irak Başbakanı Sudani tarafından kabul edildi
Grand Kartal Otel'in sahibinin adliyedeki ifadelerine ulaşıldı
Son 3 yılda 4 bin 380 turizm tesisi eksiklikler nedeniyle kapatıldı

Benzer haberler

Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybedenlerin yakınlarını arayarak rahatsız eden 3 kişi gözaltına alındı

Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybedenlerin yakınlarını arayarak rahatsız eden 3 kişi gözaltına alındı

Kartalkaya'da yanan otelin aşçısı Mustafa Serbest yaşananları anlattı

Grand Kartal Otel'in sahibinin adliyedeki ifadelerine ulaşıldı

Palandöken'de konaklayanlar otellerindeki yangın tedbirlerini değerlendirdi

Palandöken'de konaklayanlar otellerindeki yangın tedbirlerini değerlendirdi
Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin 6 zanlı daha tutuklandı

Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin 6 zanlı daha tutuklandı
Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin "kişinin hatırasına hakaret"ten şüphelilere gözaltı kararı

Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin "kişinin hatırasına hakaret"ten şüphelilere gözaltı kararı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet