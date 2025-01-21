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Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde çıkan yangına ekipler müdahale ediyor
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Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde çıkan yangına müdahale ediliyor

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Mehmet Emin Gürbüz, Zafer Göder  | 21.01.2025 - Güncelleme : 21.01.2025
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkezdeki bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede oteli sardı.

İhbar üzerine bölgeye kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre yaralananların bulunduğu yangın nedeniyle otelde kalanlar tahliye ediliyor.

Ekiplerin geniş çaplı yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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