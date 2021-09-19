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Kars'taki menderesler her mevsim güzelliğiyle cezbediyor

Kars'ta Arpaçay ve Selim ilçelerinde kışın beyaz örtü arasında süzülerek akan dereler, sonbaharda ise sarı ve yeşil tonlar arasında oluşturduğu kıvrımlarla bölgeye güzellik katıyor.

İsmail Kaplan   | 19.09.2021
Kars'taki menderesler her mevsim güzelliğiyle cezbediyor Fotoğraf: İsmail Kaplan - Anadolu Ajansı

Kars

Kars'ta derelerin oluşturduğu menderesler, her mevsim doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini cezbediyor.

Arpaçay ve Selim ilçelerinde kışın beyaz örtü arasında süzülerek akan dereler, sonbaharda ise sarı ve yeşil tonlar arasında oluşturduğu kıvrımlarla bölgeye güzellik katıyor.

Zengin bitki örtüsü ve akarsu kaynaklarına sahip bölgede oluşan mendereslerin, çayırlarda otlayan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarla bütünleşmesi güzel manzaralar oluşturuyor.

Doğaseverler de sonbahar mevsiminin kendini hissettirmeye başladığı bugünlerde bölgeye gelerek hem doğa gezintisi yapıyor hem de doğal güzelliği fotoğraflıyor.

Kıvrım kıvrım akan mendereslerin oluşturduğu güzellikler, drone ile görüntülendi.

"İnsanın saatlerce burada vakit geçiresi geliyor"

Arpaçay'a gezmeye gelen doğasever Ömer Tarsuslu, AA muhabirine, mendereslerin olduğu yere ilk kez geldiğini ve çok beğendiğini söyledi. 

Bölgenin, insanı dinlendiren bir doğasının olduğunu ifade eden Tarsuslu, "Bugün Arpaçay ilçesine gezmeye geldim. Tesadüfen burayı fark ettim, ilçeye de bayağı yakınmış. Doğası çok güzel, köylerin arasından kıvrılarak geçen bir dere var. Manzarası çok güzel, insanın saatlerce burada vakit geçiresi geliyor." dedi.

Tarsuslu, mendereslerin geçtiği bölgenin, kentte gezdiği en iyi yerler arasında olduğunu belirterek, "Fotoğraf çektim ve çok güzel kareler yakaladım. İnsana huzur veren bir manzarası var, iyi ki de buraya geldim." diye konuştu. 

Köylülerden Recep Kurtbaş da mendereslerin bulunduğu alana ziyaretçilerin sık sık geldiğini anlatarak, "Özellikle de hafta sonları buraya çok insan geliyor, buralarda geziyorlar, piknik yapıyorlar. Fotoğraf çekmek için de çok geliyorlar, çünkü buranın doğası çok güzel." ifadelerini kullandı.

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