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Karla kaplanan Yıldız Dağları ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor

Trakya'da, Karadeniz kıyılarına paralel uzanan Yıldız Dağları'nda kar yağışının ardından oluşan manzara ziyaretçilerinin beğenisini kazandı.

Özgün Tiran  | 17.01.2025 - Güncelleme : 17.01.2025
Karla kaplanan Yıldız Dağları ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kırklareli

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde doğal güzellikleri, dereleri, yürüyüş parkurları, hayvan popülasyonuyla ilgi çeken ormanlar karla kaplandı.

Istranca Ormanları'nı da içerisinde barındıran 1031 rakımlı Yıldız Dağları'nda kar yağışı ile seyrine doyumsuz manzaralar oluştu.

Yoğun kar nedeniyle yürüyüş yolları ve derelere sarkan ağaç dalları, virajlı yolları ve kuş sesleri, ziyaretçilere ayrı keyif sunuyor.

AA ekibi, Yıldız Dağları'nda oluşan manzarayı drone ile görüntüledi.

"Manzara mükemmel"

Mahyatepe mevkisinde kar yağışının ardından oluşan manzarayı izleyen Efe Acet, AA muhabirine, kar yağışının ardından bölgenin doğal güzelliklerini görmek amacıyla Tekirdağ'dan geldiğini söyledi.

Manzaranın mükemmel olduğunu ifade eden Acet, Yıldız Dağları'nın kartpostalı andıran manzarasını herkesin görmesini önerdi.

Özellikle gün batımında ormanların ayrı bir güzelliğe büründüğünü vurgulayan Acet, "Manzara çok güzel. Zirveye doğru çıkarken özellikle yol kısmındaki ağaçlar tablo gibi. Manzara mükemmel. Daha önce ben böyle bir güzellik görmedim." dedi.

Hatice Özcan ise ailesi ile İstanbul'dan Kırklareli'ne kar görmeye geldiğini belirtti.

Çok güzel bir manzarayla karşılaştıklarını anlatan Özcan, "Böyle bir manzara görmemiştik daha önce. Çok güzel, çok beğendik. Harika bir manzara. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederim. Çok güzel bir yer. Harika bir yer kartpostal gibi." ifadelerini kullandı.

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