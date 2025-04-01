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Karadeniz sahilindeki sis dronla görüntülendi

Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçesi Abana'da etkili olan sisin oluşturduğu manzara, dronla görüntülendi.

Semih Yüksel  | 01.04.2025 - Güncelleme : 01.04.2025
Karadeniz sahilindeki sis dronla görüntülendi Fotoğraf: Semih Yüksel/AA

Kastamonu

Öğle saatlerinde başlayan ve kısa sürede deniz seviyesini kaplayan sis nedeniyle ilçe merkezinde görüş mesafesi düştü.

Sis, kıyı boyunca ormanlık alanla bütünleşti.

Doğada oluşan manzara ise dronla havadan görüntülendi.

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