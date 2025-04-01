Karadeniz sahilindeki sis dronla görüntülendi
Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçesi Abana'da etkili olan sisin oluşturduğu manzara, dronla görüntülendi.
Kastamonu
Öğle saatlerinde başlayan ve kısa sürede deniz seviyesini kaplayan sis nedeniyle ilçe merkezinde görüş mesafesi düştü.
Sis, kıyı boyunca ormanlık alanla bütünleşti.
Doğada oluşan manzara ise dronla havadan görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.