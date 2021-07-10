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Karadeniz sahilinde deniz mayını tetikleyicisi bulundu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sahilde bulunan deniz mayını tetikleyicisi kontrollü şekilde imha edildi.

Ömer Ürer,Cem Ali Kuş   | 10.07.2021
Karadeniz sahilinde deniz mayını tetikleyicisi bulundu Fotoğraf: Cem Ali Kuş/AA

Turkey

Döngellli Plajı Sarıkayalar mevkisinde gezintiye çıkanlar, sahil kenarında mekanizma ve kabloları olan cismi fark etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirdi. İncelemede cismin deniz mayını tetikleyicisi olduğu belirlendi.

Jandarma ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alındı. Düzce Emniyet Müdürlüğünde görevli bomba imha uzmanları, tetikleyiciyi inceleyerek kontrollü şekilde imha etti.

İmha sırasında trafik durdurulurken sahildeki vatandaşlarda güvenli bölgeye kadar uzaklaştırdı.

Deniz mayını tetikleyicisinin Rusya yapımı olduğu, incelemelerin devam ettiği bildirildi.

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