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MSB: Kahraman Mehmetçik, 2001'den bu yana Afgan kardeşlerimizin huzur ve güvenliği için Kabil'de görev yapıyor

Milli Savunma Bakanlığı, 2001'den beri Afganistan'ın başkenti Kabil'de görev yapan Mehmetçik'in bu süreçte Afganların gönlünü kazanmaya, zor zamanlarında yanlarında olmaya çalıştığını bildirdi.

Orhan Onur Gemici   | 10.07.2021
MSB: Kahraman Mehmetçik, 2001'den bu yana Afgan kardeşlerimizin huzur ve güvenliği için Kabil'de görev yapıyor

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Kahraman Mehmetçik, 2001 yılından bu yana Afgan kardeşlerimizin huzur ve güvenliği için başkent Kabil'de görev yapıyor. Mehmetçik, görev yaptığı süre boyunca Afgan kardeşlerimizin, özellikle de çocukların gönlünü kazanmaya, zor zamanlarında yanlarında olmaya çalıştı." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Mehmetçik'in çocuklar başta olmak üzere Afgan vatandaşlarla yakından ilgilendiği anlardan fotoğraflara da yer verildi.

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