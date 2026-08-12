Ardventure sponsorluğunda hayata geçirilen mobil uygulamanın tanıtımına, THF Başkanı Mesut Çebi, yönetim kurulu üyeleri ile milli takım oyuncuları da katıldı.

Çebi, Ardventure Teknoloji Yatırım Merkezi'ndeki lansmanda yaptığı konuşmada, yazılımın geliştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Federasyonda 2025-2026 sezonunu dijital dönüşüm yılı ilan ettiklerini hatırlatan Çebi, "Dijitalleşme, yapay zeka hayatımızın vazgeçilmez gerçeği. Bu yeniliğe ayak uydurmak bireylerin olduğu kadar kurumların da aynı şekilde zorunluluğu haline gelmiş vaziyette." diye konuştu.

Gerçekleştirdikleri dijital çalışmalar hakkında bilgi veren Çebi, "Türk hentbolunda ilkleri yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Ardventure Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Arda Ödemiş ise işbirliğinden memnuniyet duyduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ardventure, temelinde bir teknoloji firması. Türk sporuna ve hentboluna elimizden geldiğince destek oluyoruz. Hentbol Federasyonumuzun dijital taraftaki teknolojileri hayata geçirmesinde bizim de payımız olmasından dolayı gururluyuz. Mobil uygulamamız, benzerlerinin çok daha üstünde fonksiyonlara sahip. Bunu, hem Ardventure ekibi hem de THF çalışanlarıyla güzel işbirliği içinde gerçekleştirdik."

THF Mobil Uygulaması, kullanıcılara canlı skorlar, yaklaşan müsabakalar ve güncel hentbol haberleriyle dinamik bir içerik sunuyor. Lig ve kupa fikstürü ile puan durumunun bulunduğu uygulamada kullanıcılar ayrıca favori takımlarını seçerek kişiselleştirilmiş bildirimler ve özel içerikler alıyor. Uygulamayla milli takımların uluslararası turnuva fikstürlerine, maç sonuçlarına ve güncel haberlerine de ulaşılabiliyor.