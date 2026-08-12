Gökyüzü meraklıları Perseid meteor yağmurunu izledi

[1/6] Konya'nın Cihanbeyli ilçesi Kuşça Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Kuşça Peribacaları'nda gece saatlerinde gökyüzünde gerçekleşen meteor yağmuru, uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.

[2/6] Nevşehir'de gökyüzü meraklıları, "Perseid meteor yağmuru gözlem etkinliği"nde bir araya geldi.

[3/6] Çok sayıda kişi belediye tarafından tarihi Nevşehir Kalesi'nde düzenlenen etkinlikte buluştu. Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, programda çello ve gitarla dinleti sundu.

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