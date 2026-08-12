Gökyüzü meraklıları Perseid meteor yağmurunu izledi

Behçet Alkan
12 Ağustos 2026•Güncelleme: 12 Ağustos 2026
Çok sayıda kişi belediye tarafından tarihi Nevşehir Kalesi'nde düzenlenen etkinlikte buluştu.
Gökyüzü meraklıları, kale içi ve surlarda oluşturulan alanda meteor yağmurunu gözlemledi.
Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerinin çello ve gitarla dinleti sunduğu etkinlikte çeşitli ikramlarda bulunuldu.
[1/6] Konya'nın Cihanbeyli ilçesi Kuşça Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Kuşça Peribacaları'nda gece saatlerinde gökyüzünde gerçekleşen meteor yağmuru, uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.
[2/6] Nevşehir'de gökyüzü meraklıları, "Perseid meteor yağmuru gözlem etkinliği"nde bir araya geldi.
[3/6] Çok sayıda kişi belediye tarafından tarihi Nevşehir Kalesi'nde düzenlenen etkinlikte buluştu. Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, programda çello ve gitarla dinleti sundu.
[4/6]
[5/6]
[6/6]
[1/6] Konya'nın Cihanbeyli ilçesi Kuşça Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Kuşça Peribacaları'nda gece saatlerinde gökyüzünde gerçekleşen meteor yağmuru, uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.
[2/6] Nevşehir'de gökyüzü meraklıları, "Perseid meteor yağmuru gözlem etkinliği"nde bir araya geldi.
[3/6] Çok sayıda kişi belediye tarafından tarihi Nevşehir Kalesi'nde düzenlenen etkinlikte buluştu. Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, programda çello ve gitarla dinleti sundu.
[4/6]
[5/6]
[6/6]
Etkinliğe katılanlardan Aysel Aydemir, AA muhabirine, daha önce meteor yağmuru izlemediğini, heyecanla gökyüzünü takip ettiğini belirtti.
Hakan Yurtbilir ise ailesiyle katıldığı etkinlikte müzik eşliğinde gökyüzünü izlemenin keyifli olduğunu ifade etti.
Konya
Konya'nın Cihanbeyli ilçesi Kuşça Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Kuşça Peribacaları'nda gece saatlerinde gökyüzünde gerçekleşen meteor yağmuru, uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.