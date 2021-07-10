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İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Orhan Onur Gemici   | 10.07.2021
İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Ege Denizi'ndeki sarsıntı, saat 22.19'da ve 12,99 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Karaburun'a uzaklığı 44,35 kilometre olarak ölçüldü.

Aynı bölgede saat 17.43'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.


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