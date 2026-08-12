İsrail Savunma Bakanı, Lübnan, Suriye ve Gazze’de işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini söyledi İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze Şeridi, Lübnan ve Suriye'de işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini açıkladı.

İsrail’de yayın yapan İ24 News televizyon kanalında yayımlanan habere göre Savunma Bakanı Katz, İsrail ordusunun işgalini sürdürdüğü Lübnan’ın güneyindeki Şakif bölgesi yakınlarına gitti.

Lübnan ile imzaladıkları İsrail ordusunun pilot bölgelerden kademeli şekilde çekilmesini öngören çerçeve anlaşmaya rağmen Bakan Katz, "Başbakan ve benim de son derece net bir şekilde ifade ettiğimiz gibi bu güvenlik bölgesinden çekilmiyoruz." dedi.

Güvenlik bölgesi olarak adlandırdığı alanın Akdeniz kıyısından başlayıp doğuda Şakif Kalesi ve Şeyh (Hermon) Dağı'nın eteklerine kadar uzandığını belirten Katz, İsrail ordusunun ülkenin kuzeyindeki yerleşimleri korumak için bölgeyi işgal altında tuttuğunu öne sürdü.

Katz, "Hiçbir koşulda ne Lübnan'da ne Suriye'de ne de Gazze'de güvenlik bölgelerinden çekilmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, Beşşar Esed rejiminin Aralık 2024'te devrilmesinin ardından Suriye'nin güneyinde 800 kilometrekarelik alanı işgal etti.

Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatan İsrail, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Gazze Şeridi'nde ise İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen saldırılarını aralıksız sürdürüyor.