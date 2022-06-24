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Kara Kuvvetleri Komutanlığına temmuzun ilk haftası 6 SİHA alınacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla tedarik edilen 6 silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB2'nin temmuzun ilk haftasında envantere alınacağını bildirdi.

Ömer Olcay   | 24.06.2022
Kara Kuvvetleri Komutanlığına temmuzun ilk haftası 6 SİHA alınacak

Ankara

MSB'nin sosyal medya hesabından SİHA'ların görüntülerine yer verilerek yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Kara Kuvvetlerimizin havadan istihbarat, gözetleme ve keşif ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla tedarik faaliyetleri yürütülen 6 adet Bayraktar TB2'nin muayene ve kabul işlemleri tamamlandı. Söz konusu SİHA'ların temmuz ayının ilk haftasında envantere alınması planlanmaktadır."

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