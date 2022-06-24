Kara Kuvvetleri Komutanlığına temmuzun ilk haftası 6 SİHA alınacak
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla tedarik edilen 6 silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB2'nin temmuzun ilk haftasında envantere alınacağını bildirdi.
Ankara
MSB'nin sosyal medya hesabından SİHA'ların görüntülerine yer verilerek yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Kara Kuvvetlerimizin havadan istihbarat, gözetleme ve keşif ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla tedarik faaliyetleri yürütülen 6 adet Bayraktar TB2'nin muayene ve kabul işlemleri tamamlandı. Söz konusu SİHA'ların temmuz ayının ilk haftasında envantere alınması planlanmaktadır."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.