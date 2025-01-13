Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş ve sözleşmeli er alacak
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde uzman erbaş ve sözleşmeli er alınacağını duyurdu.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2025 Yılı Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er Temini Başvuru Kılavuzu yayımlandı.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2025 Yılı Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er Temini Başvuruları 9 Ocak 2025 tarihinde başlamış olup 29 Ocak 2025 tarihinde sona erecektir. Başvuru İşlemleri https://t.co/b08VrMCHJK internet adresinden yapılacaktır.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/Q7vjbs1ncA— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 13, 2025
Bakanlığın "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden yapılacak başvurular, 29 Ocak tarihinde sona erecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.