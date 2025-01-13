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Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş ve sözleşmeli er alacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde uzman erbaş ve sözleşmeli er alınacağını duyurdu.

Semih Erdoğdu  | 13.01.2025 - Güncelleme : 13.01.2025
Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş ve sözleşmeli er alacak

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2025 Yılı Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er Temini Başvuru Kılavuzu yayımlandı.

Bakanlığın "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden yapılacak başvurular, 29 Ocak tarihinde sona erecek.

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