Kara Kuvvetleri, jandarma ve emniyete ait helikopterler deprem bölgesine sevk edildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığının yanı sıra jandarma ve emniyete ait helikopterlerin deprem bölgesine personel ve teçhizat nakli için görevlendirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın yanı sıra, jandarma ve emniyete ait çeşitli tiplerdeki helikopterler deprem bölgesine personel ve teçhizat nakli için görevlendirildi. Helikopterler Nevşehir'den deprem bölgesine harekete geçti." ifadesine yer verildi.
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Kara Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın yanı sıra Jandarma ve Emniyet’e ait çeşitli tiplerdeki helikopterler deprem bölgesine personel ve teçhizat nakli için görevlendirildi. Helikopterler Nevşehir’den deprem bölgesine harekete geçti. #MSB #Deprem pic.twitter.com/eRgWGOYRd8— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 7, 2023