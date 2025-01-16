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Kapıkule'de gümrük muhafaza ekipleri çok sayıda kaçakçılık girişimini önledi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda gümrük muhafaza ekipleri son 1 haftada gerçekleştirdikleri operasyonlarda çok sayıda kaçak eşyanın Türkiye'ye girişini önledi.

Doğukan Vurgun  | 16.01.2025 - Güncelleme : 16.01.2025
Kapıkule'de gümrük muhafaza ekipleri çok sayıda kaçakçılık girişimini önledi

Edirne

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadelede çalışmalarını yürütmeye devam ediyor.

Kaçakçılık girişimlerine karşı sahadaki güvenlik kameraları (CCTV), X-ray gibi teknolojik donanımları kullanan ekipler, risk analizi çalışmaları sonucu şüpheli araçlar ve kişileri tespit etti.

Ekipler son bir haftada gerçekleştirdikleri 7 operasyonda 400 elektronik sigara, 150 telefon kılıfı, 10 bin 440 cep telefonu, 4 gelinlik, 16 kilogram kehribar, 10 bin ilaç, 170 bilgisayar kasası ele geçirdi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

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