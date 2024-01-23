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Kapıkule'de bir tırda "Cessna" tipi uçak ele geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda yapılan aramada "Cessna" tipi uçak ele geçirildi.

Doğukan Vurgun  | 23.01.2024 - Güncelleme : 23.01.2024
Kapıkule'de bir tırda "Cessna" tipi uçak ele geçirildi

Edirne

Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan tırda risk analizleri kapsamında arama yapıldı.

Aramada dorse içerisinde bulunan, kanatları demonte halde olan 1964 model Cessna F172 uçağa el konuldu.

Sırbistan uyruklu olduğu öğrenilen tır sürücüsü Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alındı.

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