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İzmir'de kaçak sigara fabrikasına yönelik operasyonda 18 gözaltı

İzmir'de otomatik dolum makineleriyle fabrika şartlarında üretimin yapıldığı tesise yönelik operasyonda 10 milyon 302 bin doldurulmuş sigara, 5,5 ton kıyılmış tütün ele geçirildi, 18 kişi gözaltına alındı.

Şafak Yel   | 01.02.2022
İzmir'de kaçak sigara fabrikasına yönelik operasyonda 18 gözaltı

İzmir

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak tütün mamulleri üretimi yapıldığı ve piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan araştırma sonucu Kemalpaşa'daki 2 bin metrekarelik fabrika binası içinde otomatik dolum makineleriyle üretim yapıldığı belirlendi.

Kaçak fabrika ile Buca'daki bir depo ve Torbalı'daki tıra düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 10 milyon 302 bin doldurulmuş sigara, 460 bin boş makaron, 5,5 ton kıyılmış tütün, 8 milyon sigara filtresi, 2,5 ton sigara filtre kağıdı, 850 kilogram sigara kağıdı, 432 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Öte yandan operasyonla ele geçirilen dolu makaron miktarının tek seferde ele geçirilen en büyük yakalamalardan biri olduğu da belirtildi.

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