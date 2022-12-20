Dolar
18.64
Euro
19.78
Altın
1,787.63
ETH/USDT
1,156.00
BTC/USDT
16,398.00
BIST 100
5,391.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Başkentteki kaçakçılık operasyonlarında 44 şüpheli yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında bir haftada 44 kişinin yakalandığını bildirdi.

Cankut Taşdan   | 20.12.2022
Başkentteki kaçakçılık operasyonlarında 44 şüpheli yakalandı

Ankara

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce 12-18 Aralık'ta il genelinde operasyonlar düzenlendi.

Aramalarda, 2 bin 593 elektronik ve muhtelif kaçak eşya, 1194 cinsel içerikli kaçak ürün, 1 ton 126 kilogram kaçak tütün, 1000 bandrol, 637 litre etil alkol, 820 paket kaçak sigara, 490 litre kaçak alkollü içki, 31 kaçak cep telefonu, 1 sigara sarma makinesi ve 1 milyon 691 bin 80 makaron ele geçirildi.

Operasyonlarda 44 şüpheli gözaltına alındı.

Başkentteki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 58 zanlı tutuklandı

Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 434 şüpheliden 58'i tutuklandı.

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin son bir haftada kent genelinde düzenlediği operasyonlarda, 34 kilo 600 gram esrar, 4 kilo 600 gram eroin, 1 kilo 400 gram metamfetamin, 685 gram kokain, 254 gram bonzai, 500 kök hint keneviri 54 bin 598 uyuşturucu hap ve 9 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 434 zanlıdan 58'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başkentteki kaçakçılık operasyonlarında 44 şüpheli yakalandı
Tır yoğunluğu yaşanan Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı yolunda 7 kamyon çöp toplandı
Bakan Yanık: İstanbul'da kız çocuğunun cinsel istismar iddiasına ilişkin davada mağdurun yanındayız
AK Partili Kurtulmuş ve Yeni Azerbaycan Partili Budagov, Maraş'ı ziyaret etti
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı

Benzer haberler

Başkentteki kaçakçılık operasyonlarında 44 şüpheli yakalandı

Başkentteki kaçakçılık operasyonlarında 44 şüpheli yakalandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet