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Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisindeki yangın kontrol altına alındı

Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

İzzet Mazı   | 03.07.2022
Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisindeki yangın kontrol altına alındı

Kahramanmaraş

Küçük Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ederken çalışmalara TOMA'lar da destek verdi.

Bu arada balyaların üzerine düşmesi sonucu bir itfaiye aracı ile kamyonet alev aldı. Kamyonet tamamen yanarken itfaiye aracı ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

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