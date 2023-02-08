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Kahramanmaraş'ta depremden 45 saat sonra 1 kişi enkazdan kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta depremden 45 saat sonra 1 kişi enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Mümin Altaş   | 08.02.2023
Kahramanmaraş'ta depremden 45 saat sonra 1 kişi enkazdan kurtarıldı

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Azerbaycan Bulvarı'nda yıkılan Arıkan Otel'den seslerin gelmesi üzerine arama kurtarma ekipleri enkazda çalışma başlattı.

Yaklaşık 12 saatlik çalışmanın ardından adının Reşit olduğu öğrenilen 26 yaşındaki genç enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Enkazın altından 45 saat sonra çıkarılan gencin çalışmak için kente geldiği, depreme kaldığı otelde yakalandığı öğrenildi.

Ankara'dan çalışmak için kente gelen ve aynı otelde depreme yakalanan 23 yaşındaki kaynak işçisi Çağrı Pervane'nin annesi, AA muhabirine, kurtarma ekiplerinin enkazda çalışma yaptığı sırada oğlunun adını verdiğini ancak kurtarılan gencin daha sonra ekiplere isminin Reşit olduğunu söylediğini anlattı.

Enkazdan çıkarılan gencin yüzünü göremediği için oğlu olup olmadığını bilemediğini vurgulayan anne, ümidini koruduğunu dile getirdi.

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