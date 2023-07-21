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Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 14.23'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 21.07.2023 - Güncelleme : 21.07.2023
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 5,55 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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