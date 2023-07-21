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Elbistan'da 2000 yılı sonrasında yapılan orta hasarlı binalar onarılabilecek

6 Şubat'ta yaşanan depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde orta hasarlı binaların onarımına izin verildi.

Sinan Doruk  | 21.07.2023 - Güncelleme : 21.07.2023
Elbistan'da 2000 yılı sonrasında yapılan orta hasarlı binalar onarılabilecek Fotoğraf: Sinan Doruk/AA

Kahramanmaraş

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, gazetecilere, 6 Şubat depremlerinin Türkiye'nin yapı sektörü için bir milat olduğunu söyledi.

Gürbüz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile gerekli görüşmeleri yaptıklarını ve yapılan çalışmaların ardından uygulama noktasında ciddi adımlar attıklarını söyledi.

Orta hasarlı binaların gerekli incelemelerin ardından güçlendirilerek ilçede yaşanan konut ve barınma sorununun önüne geçmek istediklerini vurgulayan Gürbüz, şunları kaydetti:

"Şimdi burada iki kıstas var. Bir 2000 yılı öncesi yapılar, birde 2000 yılından sonra yapı denetime tabi tutulan yönetmeliklere uygun yapılar. Biz 2000 yılı öncesiyle ilgili belediyemize gelen müracaatları bekletiyoruz. Çünkü Bakanlığımızın bu anlamda nasıl bir uygulama yapacağını henüz bilmiyoruz ama 2000 yılından sonraki yapılar için ne yapılacağını biliyoruz. Çünkü elimizde bir mevzuat var. Dolayısıyla biz bu noktada vatandaşlarımıza çağrıda bulunduk. Şu anda Elbistan'da en büyük sorun barınma sorunu. TOKİ'nin depremzedeler için yaptığı kalıcı konutlar 11. ayda en erken teslim edilecek. Dolayısıyla TOKİ konutlarını beklemeden onarılabilecek orta hasarlı binaların ihtiyaçlarını karşılamak zorundayız. Onun için vatandaşlarımıza çağrıda bulunduk. Şu anda her ay 100 civarında müracaat alıyoruz. Onlara rehberlik ediyoruz, yol gösteriyoruz ve mevcut yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde tedbirlerin alınmasını, yapılması gereken çalışmaların yapılmasını istiyoruz. Belediye olarak kendi mühendislerimiz, yapı denetim firmalarımız ve odalarımızla beraber hareket ediyoruz. Yani orta hasarlı olup da az hasarlıya yakın olan yapılar var. Bunların üzerinde çok büyük çalışmaların yapılmasına gerek yok. Çünkü karotlar ve gerekli laboratuvar incelemeler alındıktan sonra karar verilebilecek noktadalar. Dolayısıyla biz bu noktada yapılarla ilgili kararlarımızı üretmeye başladık. İnşallah önümüzdeki günlerde de izinleri vermeye başlayacağız."

Orta hasarlı binaların güçlendirilmesiyle alakalı projelerin belediye tarafından incelendiğini hatırlatan Gürbüz, güçlendirmeye uygun binaların ilgili Bakanlıkla görüşülüp süreçleri başlattıklarını dile getirdi.

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