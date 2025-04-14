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Kadıköy'de bıçaklı saldırıda ölen Minguzzi'nin mezarını tahrip eden 1 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kadıköy'de bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarının tahrip edilmesiyle ilgili 1 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin  | 14.04.2025 - Güncelleme : 14.04.2025
Kadıköy'de bıçaklı saldırıda ölen Minguzzi'nin mezarını tahrip eden 1 kişi gözaltına alındı

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"İstanbul'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın mezarının tahrip edilmesiyle ilgili, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucunda 67 yaşındaki D.A. adlı şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Mattia Ahmet Minguzzi evladımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum."

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