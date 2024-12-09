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Kaçak inşa ettiği bina depremde yıkılınca 4 yakını öldü, kendisine de dava açıldı

Hatay'da kaçak inşa ettiği 3 katlı binanın depremde yıkılması sonucu babasını, eşini ve 2 çocuğunu kaybeden sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Lale Köklü Karagöz  | 09.12.2024 - Güncelleme : 09.12.2024
Kaçak inşa ettiği bina depremde yıkılınca 4 yakını öldü, kendisine de dava açıldı

Hatay

Merkez Antakya ilçesi Ovakent Mahallesi 4968 Sokak'taki apartmanın 6 Şubat 2023'teki ilk depremde yıkılmasının ardından Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Tutuksuz sanık A.A'nın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapsi istenen iddianame, 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, mühendislik hizmeti alınmadan zemindeki daire üzerine 2 kat inşa edilen yapıya ait ruhsat kaydının olmadığı belirtildi.

Sanığın, inşaat sırasında mevzuatın gerektirdiği önlemleri almayarak eşi ve 2 çocuğu ile babasının ölümüne sebep olduğu ifade edilen iddianamede, Karadeniz Teknik Üniversitesince hazırlanan bilirkişi raporuna yer verildi.

Binanın mimari ve statik projeleri ile zemin etüt raporunun bulunmadığı vurgulanan raporda, zemin katın çökmesi sonucu diğer iki katın üzerine oturduğu ve malzeme kalitesinin yetersiz olduğu anlatıldı.

Raporda, binayı A.A. ile depremde yaşamını yitiren babası H.A'nın inşa ettiği bildirilirken her iki kişi de "asli kusurlu" bulundu.

İddianamede, binanın yıkılmasına ilişkin "tali kusurlu" oldukları belirtilen belediye yapı kontrol birimi sorumluları ve ilgili diğer görevliler hakkında soruşturmanın sürdüğü de kaydedildi.

Kendisi ve kardeşi için kaçak katlar yapmış

A.A. iddianamedeki ifadesinde, babasının oturduğu tek katlı evin üzerine, kendisi için bir kat daha inşa ettiklerini savundu.

Çalışmada müteahhidin yer almadığını, daha sonra bu katın üzerine de bir kat daha ev yaptıklarını anlatan sanık, "Depremde babamı, eşimi ve 2 çocuğumu kaybettim. Binanın yapımı sırasında kimse bize bir şey söylemedi, ihtarda bulunmadı. Pişmanım." ifadelerini kullandı.

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