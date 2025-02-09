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Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı seferler yarın yapılamayacak

Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi.

Mehmet Efe Kansu  | 09.02.2025 - Güncelleme : 09.02.2025
Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı seferler yarın yapılamayacak

Çanakkale

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada Hattı'nda gerçekleştirilmesi planlanan feribot seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı tarife dışında yapılacağı duyuruldu.

Açıklamada, yarın gün içinde sadece Kabatepe'den saat 12.00, 16.00 ve 20.00, Gökçeada'dan ise saat 14.00 ve 18.00 seferlerinin yapılacağı, diğer tüm seferlerin iptal edildiği belirtildi.

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