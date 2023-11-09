Dolar
28.49
Euro
30.60
Altın
1,964.20
ETH/USDT
2,037.20
BTC/USDT
37,339.00
BIST 100
7,841.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız İsrail ordusunun saldırılarının devam ettiği Gazze’den yayındayız.
logo
Gündem

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata, Miyazaki Koru Parkı'nı ziyaret etti

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata, Van'da 9 Kasım 2011'deki depremde yıkılan Bayram Oteli'nin enkazında hayatını kaybeden Japon yardım gönüllüsü Dr. Atsushi Miyazaki'nin adının verildiği parkı ziyaret etti.

Nevzat Umut Uzel  | 09.11.2023 - Güncelleme : 09.11.2023
Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata, Miyazaki Koru Parkı'nı ziyaret etti Fotoğraf: Nevzat Umut Uzel/AA

Van

"Japonya Büyükelçiliğinin Çatak Kaymakamlığı ile Edremit Belediyesine Arama Kurtarma Aracı Hibe Projesi" programına katılan Katsumata, daha sonra Edremit ilçesinde yaptırılan Miyazaki Koru Parkı'na geçti.

Yetkililerden park hakkında bilgi alan Katsumata, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Karahan ile Dr. Atsushi Miyazaki Anıtı'na çiçek bıraktı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Filistinliler uluslararası medyayı, kamuoyunu kandırıyor" iddiasını yalanladı
Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata, Miyazaki Koru Parkı'nı ziyaret etti
DSİ Genel Müdür Yardımcısı Selek: İstanbul barajlarındaki su miktarı 2 ay yetecek kadar görünüyor
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Halkımızın huzuruna kastedenlerle mücadelemiz yılın 365 günü, durmadan devam edecek
Emine Erdoğan: İsrail, çocukların üzerine füzeler yağdırarak dünyamızı felakete sürüklüyor

Benzer haberler

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata, Miyazaki Koru Parkı'nı ziyaret etti

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata, Miyazaki Koru Parkı'nı ziyaret etti

Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

İsrail'in Gazze saldırılarında 21 yakınını kaybeden akademisyen, yaşananları endişeyle takip ediyor

Van'da teröristlerin yola döşediği patlayıcının infilak etmesiyle bir asker şehit oldu

Van'da teröristlerin yola döşediği patlayıcının infilak etmesiyle bir asker şehit oldu
Milli kick boksçu, dünya şampiyonluğu için dağda güç depoluyor

Milli kick boksçu, dünya şampiyonluğu için dağda güç depoluyor
Van Gölü'nde çekilme sürdükçe eski yapıların kalıntıları ortaya çıkıyor

Van Gölü'nde çekilme sürdükçe eski yapıların kalıntıları ortaya çıkıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet