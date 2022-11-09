Dolar
18.60
Euro
18.65
Altın
1,713.44
ETH/USDT
1,243.30
BTC/USDT
17,738.00
BIST 100
4,364.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 4 milyon 176 bin lira ceza kesildi

Kocaeli'de, İzmit Körfezi'ni kirlettiği belirlenen gemiye 4 milyon 176 bin 91 lira ceza uygulandı.

Şengül Azbay   | 09.11.2022
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 4 milyon 176 bin lira ceza kesildi

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, İzmit Körfezi'ndeki denetimlerini sürdürüyor.

Deniz uçağıyla yapılan kontrollerde, İzmit Demiryeri açıklarında bir geminin denizi kirlettiği belirlendi.

Denize petrol türevi madde döktüğü tespit edilen gemiye 4 milyon 176 bin 91 lira ceza kesildi.

Kirliliğin yayılmaması için bariyerle önlem alan ekipler, bölgede temizlik çalışması başlattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kuduz tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden çocuğun ailesi büyük acı yaşadı
Ankara'da 10 Kasım nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak
Sosyal medyadan PKK propagandası yapanların uyuşturucu bağlantısı ortaya çıkarıldı
Eren Abluka Sonbahar-Kış operasyonlarında terör örgütünün mühimmat depoları imha edildi
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 4 milyon 176 bin lira ceza kesildi

Benzer haberler

Fransa, İtalya'nın göçmen gemisi yasağına tepki gösterdi

Fransa, İtalya'nın göçmen gemisi yasağına tepki gösterdi

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 4 milyon 176 bin lira ceza kesildi

İzmit Körfezi'ne 6 bin çipura, levrek ve kalkan yavrusu bırakıldı

Çanakkale Boğazı sisin etkisini yitirmesiyle gemi geçişlerine açıldı

Çanakkale Boğazı sisin etkisini yitirmesiyle gemi geçişlerine açıldı
Hepsiburada "Efsane Kasım" kampanyasına hızlı başladı

Hepsiburada "Efsane Kasım" kampanyasına hızlı başladı
Tribünde geçirdiği kalp krizi sonucu ölen Fenerbahçeli Koray'ın hatırası odasında yaşatılıyor

Tribünde geçirdiği kalp krizi sonucu ölen Fenerbahçeli Koray'ın hatırası odasında yaşatılıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet