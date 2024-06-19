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İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altında

İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Hüseyin Bağış  | 19.06.2024 - Güncelleme : 19.06.2024
İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altında

İzmir

Balıklıova Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Saat 16.25'te çıktığı belirtilen yangına, ilk müdahalenin 16.30'da gerçekleştirildiği bildirildi.

Karaburun ilçesindeki yangınla birlikte her iki yangına 5 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz, 4 su ikmal ve 5 dozer ile müdahale edildiği aktarıldı.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.


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İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altında
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