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İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem

Muhammed Nuri Erdoğan   | 13.01.2022
İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem

Ankara

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.54'te, merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir açıkları olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 7,30 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, İzmir'in Urla ilçesine 57,91 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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