İzmir'de yağış nedeniyle koparak yola düşen kaya parçaları seyir halindeki otomobile zarar verdi
İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle koparak yola düşen kaya parçaları, seyir halindeki otomobilde hasara neden oldu.
İzmir
Alınan bilgiye göre, kentte gün boyu etkili olan yağış nedeniyle kopan kaya parçaları, Bayraklı'dan Karşıyaka istikametine giden 09 AG 006 plakalı otomobilin önünde hasara yol açtı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yolu bir süre trafiğe kapatıp kaya parçalarını kaldırdı.
Yol, kayaların kenara alınması sonrası yeniden trafiğe açıldı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.