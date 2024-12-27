İzmir'de trafik kazasında ölen liseli Yağmur son yolcuğuna uğurlandı
İzmir'in Buca ilçesinde okul servisinin park halindeki tıra çarpması sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Yağmur Özçelebi'nin cenazesi toprağa verildi.
İzmir
Buca'da dün yaşanan kazada yaşamını yitiren Özçelebi'nin cenazesi, ailesi tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alındıktan sonra Bayraklı ilçesindeki evine götürülerek helallik alındı.
Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi 9. sınıf öğrencisi Özçelebi için Manavkuyu Fatih Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.
Törene, genç kızın ailesi ve yakınlarının yanı sıra İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Özçelebi'nin öğretmenleri ve okul arkadaşları ile kazada yaralanan sınıf arkadaşı Aras Bural da katıldı.
Tek çocuklarını yitiren baba Fatih ve anne Meltem Özçelebi'nin ayakta güçlükle durduğu görüldü.
Okul arkadaşları genç kızın tabutuna çiçek bıraktı, dua etti. Aileye başsağlığı dileyen öğrenci ve öğretmenler, birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.
Cenaze, kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Bayındır ilçesindeki Arpacık Mezarlığı'na götürüldü.
Servis sürücüsü tutuklandı
Öte yandan, kazanın ardından gözaltına alınan servis midibüsünün sürücüsü V.D. ile tır şoförü M.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen sürücülerden V.D. tutuklandı, M.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yağmur'dan geriye gitar çaldığı görüntüler kaldı
Kazada yaşamını yitiren Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi 9. sınıf müzik bölümü öğrencisi Yağmur Özçelebi için ailesi ve arkadaşları yas tutuyor.
Fatih ve Meltem Özçelebi çiftinin tek çocuğu olan Yağmur'un, küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duyduğu, ilkokulda gitar çalmaya başladığı öğrenildi.
Lise Geçiş Sınavı'nın (LGS) ardından lisenin yetenek sınavını geçen Özçelebi, bu eğitim döneminde müzik bölümüne yerleştirildi.
Liseye adım atan ve ileride müzisyen olma hayali kuran Yağmur, gitarın yanı sıra piyano ve yan flütte yeteneğiyle ön plana çıkıyordu.
Ailesiyle 14 Aralık'ta yaş gününü kutlayan Özçelebi'den geriye öğretmeni ve arkadaşlarının da katıldığı bir etkinlikte gitar çaldığı anlara ait cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüler kaldı.
Görüntüde, gitarıyla Mor ve Ötesi'nin "Bir Derdim Var" parçasını çalan lise öğrencisi Özçelebi'ye müzik öğretmenlerinin de eşlik ettiği anlar yer alıyor.
Kaza
Öğrencileri taşıyan 35 S 87206 plakalı servis midibüsü, dün Adatepe Mahallesi Doğuş Caddesi'nde park halindeki 27 AYJ 620 plakalı akaryakıt tırına çarpmış, kazada Özçelebi hayatını kaybetmiş, yaralanan 1 öğrenci ise ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.
Okul servisi ile tırın sürücüleri gözaltına alınmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.