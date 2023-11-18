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İzmir'de şiddetli sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

İzmir'de etkili olan şiddetli sağanak ve fırtına nedeniyle bazı sokaklarda su baskınları, trafikte de aksamalar yaşandı.

Hüseyin Bağış, Mustafa Güngör  | 18.11.2023 - Güncelleme : 18.11.2023
İzmir'de şiddetli sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor Fotoğraf: Hüseyin Bağış/AA

İzmir

Kentte sabah saatlerinde başlayan yağmur fırtınanın etkisiyle sağanağa dönüştü. Bulut örtüsü nedeniyle havanın karardığı kentte gök gürültüsü ile birlikte yağan sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu.

Konak, Buca ve Balçova ilçelerinden ev ve iş yerlerinden su baskını ihbarları yapılırken Basmane'deki metro istasyonu girişinde mahsur kalanlar polisin yardımıyla tahliye edildi.

Ulaşımda aksamaların yaşandığı kent genelinde başta Halkapınar semti olmak üzere çok sayıda köprülü kavşak ve geçitlerde biriken su, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Kemeraltı Çarşısı'ndaki bazı sokaklarda da biriken suların tahliyesi için çalışma yürütülüyor.

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