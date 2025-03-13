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İzmir'de şiddetli rüzgar nedeniyle vapur seferleri iptal edildi

İzmir'de şiddetli rüzgar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur seferleri iptal edildi.

Günay Pabuşçu  | 13.03.2025 - Güncelleme : 13.03.2025
İzmir'de şiddetli rüzgar nedeniyle vapur seferleri iptal edildi

İzmir

İZDENİZ'den yapılan açıklamada, "Şiddetli rüzgar ve olumsuz deniz koşulları nedeniyle saat 16.15 itibarıyla tüm seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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