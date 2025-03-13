İzmir'de şiddetli rüzgar nedeniyle vapur seferleri iptal edildi
İzmir'de şiddetli rüzgar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur seferleri iptal edildi.
İzmir
İZDENİZ'den yapılan açıklamada, "Şiddetli rüzgar ve olumsuz deniz koşulları nedeniyle saat 16.15 itibarıyla tüm seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.