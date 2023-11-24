Dolar
28.88
Euro
31.59
Altın
1,998.57
ETH/USDT
2,119.80
BTC/USDT
38,286.00
BIST 100
7,959.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 25-26 Kasım'da bazı uçak seferleri iptal edilecek

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda 25 ve 26 Kasım'daki bazı uçak seferlerinin iptal edileceği bildirildi.

Kenan Irtak  | 24.11.2023 - Güncelleme : 24.11.2023
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 25-26 Kasım'da bazı uçak seferleri iptal edilecek

İstanbul

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ) tarafından, Meteorolojik Acil Durum Komitesinin gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısının ardından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, 25 Kasım 2023 tarihindeki uçuşların yüzde 5 oranında, 26 Kasım 2023 tarihinde 14.59'a kadar olan uçuşların yüzde 15 oranında iptal edilmesine karar verilmiştir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir.​​​​​​​"

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 25-26 Kasım'da bazı uçak seferleri iptal edilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin TL ödeme imkanından faydalanacak
TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan Adıyaman'da ziyaretlerde bulundu
Ankara Valiliğinden sağanak ve kuvvetli fırtına uyarısı
"Kahramanlar-29 Operasyonu" kapsamında 39 şüpheli gözaltına alındı

Benzer haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 25-26 Kasım'da bazı uçak seferleri iptal edilecek

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 25-26 Kasım'da bazı uçak seferleri iptal edilecek

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Pazar günü sıcaklıklar 10 derece düşüyor, kar geliyor

Fransa'da hava yolu çalışanlarının grevi Paris ve Toulouse'daki uçuşları aksattı

Fransa'da hava yolu çalışanlarının grevi Paris ve Toulouse'daki uçuşları aksattı
Kocaeli'de Hereke Vapur İskelesi'ndeki seferler iptal edildi

Kocaeli'de Hereke Vapur İskelesi'ndeki seferler iptal edildi
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet