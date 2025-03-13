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Bakanlar Yumaklı ve Bolat, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ukrayna temasları kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

Mehmet Can Toptaş, Seda Tolmaç  | 13.03.2025 - Güncelleme : 13.03.2025
Bakanlar Yumaklı ve Bolat, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

Ankara

Bakanlar, sosyal medya hesaplarından, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i ziyaretleri ve ülkede gerçekleştirdikleri temaslara ilişkin paylaşım yaptı.

Ziyarete ilişkin bilgi veren Yumaklı, "Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi, adil ve kalıcı barışın tesisiyle, savaş sonrası yeniden inşa sürecinde atılması gereken adımlar üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, bölgemizdeki sorunlara kalıcı çözümler üretilmesi ve ikili ilişkilerimizin daha da güçlenmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Tarım Politikaları ve Gıda Bakanı Vitaliy Koval ile de görüşen Yumaklı, Türkiye-Ukrayna Tarım Çalışma Grubu 6. Dönem Toplantı tutanağını imzaladıklarını aktardı.

Yumaklı, iki ülke arasındaki tarımsal ticaret hacmini artırıp, sektörü daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, "Son 10 yılda çeşitli alanlarda geliştirdiğimiz ilişkilerimizi daha ileri seviyelere taşıyacağımıza inancımız tam." değerlendirmesinde bulundu.

Türk müteahhitleriyle Zelenskiy'e ziyaret

Bakan Bolat da Türk müteahhitleriyle beraber Zelenskiy tarafından kabul edildiklerini bildirdi.

Görüşmede, ülkeler arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin seyri ile geleceğe yönelik yol haritasının gündeme alındığına işaret eden Bolat, "Sayın Zelenskiy'nin, Sayın Cumhurbaşkanı'mızla belirlediği 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşmadaki kararlılığımızı, serbest ticaret anlaşmamızı yürürlüğe koymak için istekli olduğumuzu ve Ukrayna'nın yeniden inşasında Türk müteahhitlerin tecrübesini, bilgi birikimini Ukrayna'ya aktarmaya ve gerçekleştirilecek projeleri üstlenmeye hazır olduklarını yineledik." ifadelerini kullandı.

Bolat, Ukrayna'nın yeniden inşasında etkin bir rol oynayacak görev gücünün ilk toplantısının, Kiev'de gerçekleştirilmesine destek veren Zelenskiy'e teşekkür etti.

Ziyarette Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal ile de verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerine vurgu yapan Bolat, "Görüşmede, ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğini daha da ileriye taşıyacak adımları ele aldık. Ayrıca, Türkiye olarak Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, bağımsızlığına ve egemenliğine verdiğimiz güçlü desteği bir kez daha vurguladık ve bölgemizde barışın ve huzurun tesisi için diyaloğun önemine dikkat çektik." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye-Ukrayna Yeniden İnşa Görev Gücü ilk toplantısı yapıldı

Bolat, söz konusu ziyarette, Ukrayna'nın Yeniden İnşasından Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Topluluklar ve Bölgeleri Geliştirme Bakanı Oleksiy Kuleba ile Türkiye-Ukrayna Yeniden İnşa Görev Gücü ilk toplantısını gerçekleştirdiklerini de bildirdi.

Türkiye'den müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektöründe faaliyet gösteren 20'den fazla şirket temsilcisinin katıldığı toplantıda, Ukrayna'dan da ilgili kamu kurumları ve özel sektör yetkililerinin bulunduğunu aktaran Bolat, burada savaş sonrası süreçte Ukrayna'nın hızlı şekilde ihtiyaçlarının giderilmesi ve yaralarının sarılmasında öncelikli işbirliği alanlarını ele aldıklarını kaydetti.

Bolat, toplantının Türk müteahhitlik, inşaat ve teknik müşavirlik sektörlerinin Ukrayna'daki pozisyonunu daha da güçlendirecek bir zemin oluşturmasına katkı sağlamasını dilediğini aktardı.

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