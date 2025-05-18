Dolar
38.85
Euro
43.37
Altın
3,201.12
ETH/USDT
2,523.10
BTC/USDT
103,809.00
BIST 100
9,668.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

MEB'den özel okullardaki diploma süreci ve "hayali" notlara sıkı denetim

MEB özel okullara yönelik geçen eğitim öğretim yılında yapılan denetimler sonucunda, gerçeğe aykırı ve hayali notlar verildiği, okula tam devam etmediği belirlenen 403 öğrencinin diplomasını, 398 öğrencinin ise sınıf geçme işlemini iptal etti.

Buğrahan Ayhan  | 18.05.2025 - Güncelleme : 18.05.2025
MEB'den özel okullardaki diploma süreci ve "hayali" notlara sıkı denetim

Ankara

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, 2023-2024 eğitim öğretim yılına yönelik Türkiye genelinde özel okullardaki öğrencilerin eğitim süreçlerine ilişkin kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Denetimlerde, bu okullardaki bazı öğrencilerin okula tam devam etmedikleri, sınavlara katılmadıkları, okula devam etmeyen öğrencilerin idare tarafından devamsızlık kayıtlarının işlenmediği, gerçeğe aykırı not girişlerinin yapıldığı, örgün ortaöğretim kurumlarına kayıt şartlarını sağlamadıkları ve kayıt esnasında sunulan denklik belgelerinin Bakanlık kayıtlarında yer almadığı belirlendi.

Bu kapsamda, örgün ortaöğretim kurumlarına kayıt şartlarını sağlamaması ve okula kayıt esnasında sunduğu denklik belgelerinin Bakanlık kayıtlarında yer almaması sebebiyle 120, okula devam etmedikleri halde mezun edilen 50, gerçeğe aykırı ve hayali notlar verilmesi sebebiyle 101 ve 12'nci sınıfı okumadığı halde mezun edildiği belirlenen 132 olmak üzere toplam 403 öğrencinin diploması iptal edildi.

398 öğrenci bir önceki sınıf seviyesine geri alındı

Ayrıca denetimlerde, ortaöğretim kademesinde 282, ortaokul kademesinde 116 öğrencinin okula tam devam etmedikleri halde idare tarafından devamsızlık kayıtlarının işlenmediği ve sınavlara katılmadıkları halde gerçeğe aykırı not girişlerinin yapıldığı saptandı.

Bu doğrultuda sınıf geçme işlemleri iptal edilen 398 öğrenci, bir önceki sınıf seviyesine geri alındı.

"Hayalet sınıf" kuran 6 özel okulun ruhsatı iptal edildi

Öte yandan MEB, açık liseye geçiş şartlarını taşımayan ancak tam zamanlı kurslarla üniversite sınavına hazırlanmak isteyen 12'nci sınıf öğrencilerine yönelik, derslerin işlenmediği, devamsızlığın dikkate alınmadığı "hayalet sınıf" kuran özel okullara ilişkin de denetimler yaptı.

Bu kapsamda, mevzuata aykırı fiilin işlendiği 6 özel okulun çalışma ruhsatı iptal edildi.

Bakanlığın, özel okullardaki eğitim süreçleri ve faaliyetlere ilişkin denetimlerinin süreceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Grand Kartal Otel'de yangın tatbikatına ilişkin çelişkili ifadeler iddianamede
TBMM zirai dona karşı uygulanacak tedbirleri içeren "öneri paketi" hazırlayacak
İstanbul'un dönüşümü "Yarısı Bizden" kampanyasıyla hızlanıyor
"Uluslararası Aile Forumu" 26 ülkenin aileden sorumlu bakanlarını İstanbul'da buluşturacak
Düğün veya asker uğurlama konvoylarıyla trafiği engelleyenlere 180 bin lira ceza geliyor

Benzer haberler

MEB'den özel okullardaki diploma süreci ve "hayali" notlara sıkı denetim

MEB'den özel okullardaki diploma süreci ve "hayali" notlara sıkı denetim

MEB "Türkçe ve Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Konferansı" düzenleyecek

MEB lise son sınıf öğrencilerine "Hedef Temelli Destek Eğitimi" dersi verecek

Rehberlik dersi ortaokulun tüm kademelerinde verilecek

Rehberlik dersi ortaokulun tüm kademelerinde verilecek
MEB, özel gereksinimli öğrencilerin aileleri için eğitim seti yayımladı

MEB, özel gereksinimli öğrencilerin aileleri için eğitim seti yayımladı
MEB'den "Türk Eğitim Sistemi: Temel Unsurlar, Politikalar ve Reformlar" kitabı

MEB'den "Türk Eğitim Sistemi: Temel Unsurlar, Politikalar ve Reformlar" kitabı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet