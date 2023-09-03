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İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Selçuk ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Hüseyin Bağış  | 03.09.2023 - Güncelleme : 03.09.2023
İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İzmir

Barutçu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 5 helikopter, 18 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.


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