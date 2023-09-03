İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
İzmir'in Selçuk ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
İzmir
Barutçu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 5 helikopter, 18 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
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