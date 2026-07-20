İsrail basınına göre, ABD ordusu ilerleyen günlerde İran'a yönelik saldırıların kapsamını genişletmeye hazırlanıyor ve ABD Başkanı Donald Trump'ın nihai kararını bekliyor.

İsrail basını: ABD ordusu, ilerleyen günlerde İran'a yönelik saldırıların kapsamını genişletmeye hazırlanıyor İsrail basınına göre, ABD ordusu ilerleyen günlerde İran'a yönelik saldırıların kapsamını genişletmeye hazırlanıyor ve ABD Başkanı Donald Trump'ın nihai kararını bekliyor.

İsrail’de yayın yapan i24News televizyonunun adı açıklanmayan üst düzey İsrailli güvenlik kaynağına dayandırdığı haberine göre, Washington yönetimi önümüzdeki günlerde İran’a yönelik saldırıları daha da şiddetlendirmeyi hedefliyor.

İsrailli güvenlik kaynağı, İran'a yönelik saldırıların bir sonraki aşaması için askeri planların hazır ve ABD Başkanı Trump'ın masasında olduğunu belirtti.

Washington yönetiminin İsrail'in şimdilik saldırılara katılmasını istemediğini belirten İsrailli kaynak, buna karşın iki ülke arasında üst düzey istihbarat paylaşımı, istişare ve planlama süreçlerinin aralıksız sürdüğünü kaydetti.

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN, Trump'ın masasında bulunan saldırı planlarının Tahran yönetiminin devrilmesine yol açabilecek kapsamda olduğunu ileri sürdü.

İsrail basını, ABD'nin ilerleyen günlerde İran'a yönelik süren hava saldırılarının kapsamını genişletmeye hazırlandığını ve bu bağlamda Orta Doğu'ya yakıt ikmal uçaklarının yanı sıra ilave savaş uçakları da sevk etmeye başladığını aktarıyor.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşı sonlandırmak için Washington ve Tahran, 14 Haziran'da İslamabad Mutabakatı imzalamış, mutabakatla nihai anlaşma için 60 günlük müzakere süresi öngörülmüştü.

Ancak ABD ordusu, 8 Temmuz'da İran'a karşı yeni saldırılar başlatmış, İran da bu saldırılara misilleme olarak komşu ülkelerdeki ABD üslerini hedef almıştı.