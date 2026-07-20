KKTC Cumhurbaşkanlığında Barış ve Özgürlük Bayramı resepsiyonu düzenlendi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile eşi Nilden Bektaş Erhürman, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla resepsiyon verdi.