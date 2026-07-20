İsrail ordusu, Lübnan ile imzalanan çerçeve anlaşması ve ateşkese rağmen, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Mansuri beldesine hava saldırısı düzenlerken, işgal altında tuttuğu Bint Cubeyl ilçesinde de yıkım faaliyetlerini sürdürdü.

İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi İsrail ordusu, Lübnan ile imzalanan çerçeve anlaşması ve ateşkese rağmen, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Mansuri beldesine hava saldırısı düzenlerken, işgal altında tuttuğu Bint Cubeyl ilçesinde de yıkım faaliyetlerini sürdürdü.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait savaş uçağı Mansuri beldesine hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusu Sur'a bağlı Beytü's-Seyyad beldesi yönüne makineli tüfeklerle yoğun ateş açtı.

İsrail'e ait insansız hava araçları ise Mansuri ile Bint Cubeyl'e bağlı Beraşit beldelerine ses bombası attı.

İsrail ordusunun işgal altında tuttuğu Bint Cubeyl'de yıkım faaliyetlerini sürdürdüğü, Saf el-Heva Mahallesi'nde bir konut kompleksi, Bint Cubeyl Modern Zeytin Sıkım Tesisi ile çevredeki evleri tamamen yıktığı aktarıldı.

İsrail ordusu: Lübnan’ın güneyinde "güvenli bölge" pilot uygulaması başlatıldı

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ve Lübnan ordusu işbirliğinde "Güvenli Bölge" adlı pilot uygulamanın başlatıldığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, uygulamanın siyasi makamların talimatları doğrultusunda bugün başlatıldığı belirtildi.

Pilot uygulama kapsamında İsrail ordusu, ABD ordusu ve Lübnan ordusuna bağlı ekiplerin, anlaşmanın uygulanmasının sürdürülmesine yönelik koordinasyon ve planlama çalışmaları yürüttüğü aktarıldı.

Açıklamada, İsrail ordusunun anlaşmanın herhangi bir şekilde ihlal edilmesine "güçlü biçimde karşılık vereceği" ifade edildi.

⁠İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 328 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu. Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesini içeriyor.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.