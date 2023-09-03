Marmaris'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Muğla
Adaköy Mahallesi'nde askeri bölgedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin, 3 uçak ve helikopterle havadan, arazözlerle karadan müdahale ettiği yangın yayılmadan kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede yaklaşık 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.