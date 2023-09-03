Ardahan'da sağanak ve dolu etkili oldu
Ardahan'da sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiliyor.
Ardahan
Öğleden sonra başlayan ve kısa sürede etkisini artıran sağanak, bazı bölgelerde doluya dönüştü.
Dolunun etkili olduğu Sulakyurt ile Değirmenli köyleri arasındaki tepeler beyaza büründü.
Sağanak kent genelinde aralıklarla etkisini sürdürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.