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Ardahan'da sağanak ve dolu etkili oldu

Ardahan'da sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiliyor.

Günay Nuh  | 03.09.2023 - Güncelleme : 03.09.2023
Ardahan'da sağanak ve dolu etkili oldu Fotoğraf: Günay Nuh/AA

Ardahan

Öğleden sonra başlayan ve kısa sürede etkisini artıran sağanak, bazı bölgelerde doluya dönüştü.

Dolunun etkili olduğu Sulakyurt ile Değirmenli köyleri arasındaki tepeler beyaza büründü.

Sağanak kent genelinde aralıklarla etkisini sürdürüyor.

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